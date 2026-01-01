Anwälte im Einsatz
Folge 77: Flucht vor dem Tyrann
45 Min.Ab 12
Samira ist gefangen in einer Ehehölle. Als ihr brutaler Mann sie in einer freundschaftlichen Umarmung mit ihrem Chef sieht, rastet er endgültig aus. Samira muss mit ihrer Tochter in ein Frauenhaus fliehen. Doch der rachsüchtige Henning wird zur ernsten Gefahr, denn er lässt sich nicht abhalten oder von der Polizei fassen. Wenn es Ulrike Tasic nicht gelingt, ihn dingfest zu machen, ist Samiras Leben in Gefahr ...
