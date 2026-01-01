Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anwälte im Einsatz

Mama in Gefahr

SAT.1Staffel 3Folge 87
Mama in Gefahr

Anwälte im Einsatz

Folge 87: Mama in Gefahr

45 Min.Ab 12

Nicki staunt nicht schlecht, als ihre Cousine Hanna sie überraschend mit ihren Kindern besucht. Doch das freudige Ereignis wandelt sich zum Horrortrip, denn am nächsten Morgen ist Hanna verschwunden. Die Suche nach Hanna wird für Rechtsanwalt Florestan Goedings zum Wettlauf gegen die Zeit, denn Hanna ist auf der Flucht und mit jeder Minute die verstreicht, ist ihr Leben mehr in Gefahr ...

