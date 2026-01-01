Anwälte im Einsatz
Folge 87: Mama in Gefahr
45 Min.Ab 12
Nicki staunt nicht schlecht, als ihre Cousine Hanna sie überraschend mit ihren Kindern besucht. Doch das freudige Ereignis wandelt sich zum Horrortrip, denn am nächsten Morgen ist Hanna verschwunden. Die Suche nach Hanna wird für Rechtsanwalt Florestan Goedings zum Wettlauf gegen die Zeit, denn Hanna ist auf der Flucht und mit jeder Minute die verstreicht, ist ihr Leben mehr in Gefahr ...
