Anwälte im Einsatz
Folge 88: Wasser ist dicker als Blut
45 Min.Ab 12
Der erste Schock über den Tod ihrer geliebten Eltern ist noch nicht verflogen, als sich Lena Herwick plötzlich in einem schmutzigen Erbschaftsstreit wiederfindet. Ihr Bruder Rick beansprucht nicht nur das gesamte Erbe für sich, sondern behauptet auch noch, dass Lena nicht die leibliche Tochter der Verstorbenen ist. Im Kampf um das Erbe Lenas stößt Rechtsanwältin Barbara von Minckwitz auf ein lange gehütetes Familiengeheimnis.
