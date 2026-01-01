Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 3Folge 90
Folge 90: Samenspende mit Folgen

45 Min.Ab 12

Vor neun Monaten hat Patrick Kramer einer Bekannten seinen Samen gespendet. Mit der Kindsmutter hat er vereinbart, dass er keine Verpflichtungen gegenüber dem Kind hat. Doch plötzlich steht sie vor seiner Tür und verlangt, dass er die Vaterschaft anerkennt. Als er dann auch noch Post vom Jugendamt bekommt und Unterhalt zahlen soll, fühlt der junge Arzt sich endgültig betrogen. Kann Eileen Minner dem unfreiwilligen Vater helfen?

SAT.1
