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Anwälte im Einsatz

Mein Kind liebt den Falschen

SAT.1Staffel 3Folge 98vom 17.07.2025
Mein Kind liebt den Falschen

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Anwälte im Einsatz

Folge 98: Mein Kind liebt den Falschen

44 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12

Anke traut ihren Augen nicht, als sie ihre minderjährige Tochter Kira beim Live-Strippen vor ihrem Laptop erwischt! Als Kira ihrer Mutter mit dem 35-jährigen David auch noch den Mann vom Bildschirm als ihren Freund vorstellt, spürt Anke, dass sie schnell handeln muss. Sie setzt sich sofort mit Anwältin Brygida Braun in Verbindung. Die erfahrene Juristin braucht nicht lange, um zu wissen, dass sich Kira in höchster Gefahr befindet!

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