Anwälte im Einsatz
Folge 105: Ich will mein Leben zurück!
46 Min.Ab 12
Monika Schäfer ist verzweifelt: Nach einem mysteriösen Unfall hat sie ihr Gedächtnis verloren und erkennt weder ihren Mann noch ihren dreijährigen Sohn wieder. Doch es kommt noch schlimmer für die 35-Jährige: Kurz vor ihrem Unfall hatte sie Rechtsanwalt Bernd Römer angerufen, weil sie offenbar in Gefahr war. Der Anwalt recherchiert fieberhaft in der Vergangenheit seiner Mandantin und stößt auf ein unerwartetes Geheimnis.
