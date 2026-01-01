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Anwälte im Einsatz

Finger weg von meinem Sohn

SAT.1Staffel 4Folge 115
Finger weg von meinem Sohn

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Anwälte im Einsatz

Folge 115: Finger weg von meinem Sohn

45 Min.Ab 12

Britta Laubach trifft fast der Schlag, als sie sieht, wie ihr minderjähriger Sohn ihre 33-jährige Nachbarin küsst. Sie ist überzeugt, dass die freizügige Kathy den Jungen verführen will. Mithilfe von Rechtsanwalt Florestan Goedings setzt sie alles daran, den Kontakt der beiden zu unterbinden. Doch das ist alles andere als leicht.

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