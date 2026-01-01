Anwälte im Einsatz
Folge 117: Ich bin stark!
45 Min.Ab 12
Helena Gissa befindet sich in Therapie, denn sie hat ein Problem mit Männern. Zu allem Überfluss wird sie auch noch von einem anonymen Verehrer gestalkt! Der Verdacht fällt zunächst auf ihren impulsiven Ex-Freund Maik. Ihm will sie mithilfe der Anwältin Brygida Braun das Handwerk legen. Doch schon bald wird klar: Der wahre Täter steht Helena viel näher, als ihr lieb ist.
