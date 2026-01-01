Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 130
45 Min.Ab 12

Carolin Rossi traut ihren Augen nicht: Ausgerechnet zum Hochzeitstag bringt ihr Ehemann seine Ex-Frau mit nach Hause! Rasend vor Eifersucht droht sie ihm. Wenig später wird ihr Mann niedergeschlagen. Plötzlich gerät die 39-Jährige unter Verdacht. Rechtsanwältin Sylvia Beulter-Krowas tut alles, um ihre Unschuld zu beweisen und macht dabei eine pikante Entdeckung?.

