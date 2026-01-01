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Anwälte im Einsatz

Vergiss mein nicht

SAT.1Staffel 4Folge 25
Vergiss mein nicht

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Anwälte im Einsatz

Folge 25: Vergiss mein nicht

46 Min.Ab 12

Hanna Konradi ist geschockt, als sie erfährt, dass ihre Mutter Simone an Alzheimer erkrankt ist. Die 22-Jährige wendet sich an Anwältin Helga Nachtigall, um die Betreuung ihrer Mutter zu beantragen. Doch die hat sich schon ihren sechs Jahre jüngeren Freund Leon als Betreuer ausgesucht. Das bleibt nicht die einzige böse Überraschung für Hanna und die Juristin ...

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