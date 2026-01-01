Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anwälte im Einsatz

Im falschen Körper

SAT.1Staffel 4Folge 26
Im falschen Körper

Im falschen KörperJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 26: Im falschen Körper

45 Min.Ab 12

Durch einen Zwischenfall im Fußballverein gesteht sich Pia Wolf endlich ein, dass sie sich seit langem als Junge im Körper eines Mädchens fühlt. Eigentlich will sie Tom sein! Doch kaum traut sie sich mit ihrem Geheimnis an die Öffentlichkeit, fangen die Probleme für die 14-Jährige erst richtig an. Gelingt es Rechtsanwältin Ulrike Tasic Pia auf ihrem Weg zu Tom zu unterstützen - auch gegen den heftigen Widerstand ihres Vaters?

