Anwälte im Einsatz
Folge 28: Der Tyrann von nebenan
45 Min.Ab 12
Mit dem Einzug in ihr neues Eigenheim ist für Familie Felsen ein Traum in Erfüllung gegangen. Doch schon bald kommt es zu einer Reihe unheimlicher Zwischenfälle. Vor allem die Kinder sind in höchster Gefahr. Ist die Familie hier überhaupt noch sicher? Anwältin Ariane Paulus geht der Sache auf den Grund und erlebt eine echte Überraschung.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick