Anwälte im Einsatz
Folge 29: Wo ist Lilly?
46 Min.Ab 12
Als ihre sechsjährige Tochter Lilly spurlos verschwindet, kommt Mutter Sonja um vor Sorge. Steckt vielleicht ihr Mann dahinter, mit dem sie sich in einem handfesten Sorgerechtsstreit befindet? Rechtsanwältin Kathrin Ruttloff verfolgt jede noch so kleine Spur. Doch aus dem Nichts sieht sich plötzlich ihre eigene Mandantin mit den heftigsten Vorwürfen konfrontiert!
