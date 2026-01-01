Anwälte im Einsatz
Folge 37: Abgebrannt
46 Min.Ab 12
Als ihr Haus abbrennt, steht Familie Vogt vor den Trümmern ihrer Existenz! Aber es kommt noch schlimmer: Die Polizei geht von Brandstiftung aus und die Versicherung will nicht zahlen! Mama Stefanie schaltet Rechtsanwältin Helga Nachtigall ein, die beweisen soll, dass die Familie mit der Brandursache nichts zu tun hat. Doch wer hat der Familie das angetan?
