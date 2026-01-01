Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Schöner Schein

SAT.1Staffel 4Folge 46
Schöner Schein

Schöner ScheinJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 46: Schöner Schein

45 Min.Ab 12

Valerie und ihr afrikanischer Freund Filip haben aus Liebe geheiratet. Dennoch steht plötzlich die Ausländerbehörde bei ihnen auf der Matte. Gegen das Paar liegt eine anonyme Anzeige wegen des Verdachts der Scheinehe vor. Hilflos müssen sie mit ansehen, wie ihre Wohnung argwöhnisch bis in den letzten Winkel inspiziert wird. Doch dann kommt Anwältin Kathrin Ruttloff dahinter wer das junge Paar auseinanderbringen will.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 4 Staffeln und Folgen