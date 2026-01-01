Anwälte im Einsatz
Folge 46: Schöner Schein
45 Min.Ab 12
Valerie und ihr afrikanischer Freund Filip haben aus Liebe geheiratet. Dennoch steht plötzlich die Ausländerbehörde bei ihnen auf der Matte. Gegen das Paar liegt eine anonyme Anzeige wegen des Verdachts der Scheinehe vor. Hilflos müssen sie mit ansehen, wie ihre Wohnung argwöhnisch bis in den letzten Winkel inspiziert wird. Doch dann kommt Anwältin Kathrin Ruttloff dahinter wer das junge Paar auseinanderbringen will.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick