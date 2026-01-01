Anwälte im Einsatz
Folge 48: Drei Kinder, drei Väter
45 Min.Ab 12
Die neunjährige Leslie Dombrowski dachte immer, dass ihr Vater nichts von ihr wissen will. Doch nun hat sie zu Hause eine Kiste gefunden, mit Briefen und Geschenken drin - von ihrem Papa! Weil ihre Mutter den Kontakt offensichtlich unterbinden will, bittet die Grundschülerin Rechtsanwalt Giorgio Forliano um Hilfe und tritt damit eine riesige Lawine los ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick