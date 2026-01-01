Anwälte im Einsatz
Folge 49: Väter Chaos
46 Min.Ab 12
Torben Klose hat seine kriminelle Vergangenheit endlich hinter sich gelassen und bittet seine Ex-Freundin nach zwölf Jahren um Verzeihung. Als er erfährt, dass Janine eine zwölfjährige Tochter hat, ahnt er, dass das Kind von ihm ist und möchte für das Mädchen da sein. Doch besonders Janines Ehemann Bernd will das mit allen Mitteln verhindern. Rechtsanwältin Sylvia Beutler-Krowas kämpft für ihren Mandanten und das Wohl des Kindes.
