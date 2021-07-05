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Anwälte im Einsatz

Warum tust du mir das an?

SAT.1Staffel 4Folge 61vom 05.07.2021
Warum tust du mir das an?

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Anwälte im Einsatz

Folge 61: Warum tust du mir das an?

45 Min.Folge vom 05.07.2021Ab 12

Schock für Zoe - Eigentlich wollte die 19-Jährige nur ihre bestandene Abiturprüfung feiern, doch während der Party im Wald verschwindet ihre beste Freundin spurlos. Als Zoe unter Tatverdacht gerät, ist Rechtsanwalt Giorgio Forliano ihre einzige Hoffnung, ihre Unschuld zu beweisen ...

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