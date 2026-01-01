Anwälte im Einsatz
Folge 75: Unser Kind braucht dich
45 Min.Ab 12
Als Lena ihrem Lebensgefährten Daniel mitteilt, dass sie in der siebten Woche schwanger ist, reagiert er geschockt. Er will keine Kinder! Daniel droht Lena eiskalt, sie zu verlassen, wenn sie das Baby bekommt. Lena wendet sich in ihrer Verzweiflung an Rechtsanwalt Bernd Römer. Soll sie sich gegen das Kind entscheiden, um ihre Beziehung zu retten?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick