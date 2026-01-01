Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 75
45 Min.Ab 12

Als Lena ihrem Lebensgefährten Daniel mitteilt, dass sie in der siebten Woche schwanger ist, reagiert er geschockt. Er will keine Kinder! Daniel droht Lena eiskalt, sie zu verlassen, wenn sie das Baby bekommt. Lena wendet sich in ihrer Verzweiflung an Rechtsanwalt Bernd Römer. Soll sie sich gegen das Kind entscheiden, um ihre Beziehung zu retten?

SAT.1
