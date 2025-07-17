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Anwälte im Einsatz

Meine Kinder gehören zu mir!

SAT.1Staffel 4Folge 95vom 17.07.2025
Meine Kinder gehören zu mir!

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Anwälte im Einsatz

Folge 95: Meine Kinder gehören zu mir!

45 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12

Anwältin Alica Valiulova entdeckt auf dem Heimweg zwei verloren wirkende Kinder am Straßenrand. Annika und ihr kleiner Bruder haben sich angeblich verlaufen und wollen zu ihrer Mama zurück. Schnell stellt sich heraus, dass die Kinder aus ihrer Pflegefamilie geflohen sind. Die engagierte Juristin will den Kindern und Sarah unbedingt helfen. Doch die Vergangenheit der zweifachen Mutter erschwert der Rechtsanwältin den Kampf um die Kinder erheblich.

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