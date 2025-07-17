Meine Kinder gehören zu mir!Jetzt kostenlos streamen
Anwälte im Einsatz
Folge 95: Meine Kinder gehören zu mir!
45 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12
Anwältin Alica Valiulova entdeckt auf dem Heimweg zwei verloren wirkende Kinder am Straßenrand. Annika und ihr kleiner Bruder haben sich angeblich verlaufen und wollen zu ihrer Mama zurück. Schnell stellt sich heraus, dass die Kinder aus ihrer Pflegefamilie geflohen sind. Die engagierte Juristin will den Kindern und Sarah unbedingt helfen. Doch die Vergangenheit der zweifachen Mutter erschwert der Rechtsanwältin den Kampf um die Kinder erheblich.
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