Anwälte im Einsatz
Folge 24: Ich war dir immer treu
45 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12
Lena Küpper entdeckt entsetzt, dass ein Sex-Profil im Internet hochgeladen wurde, dessen Kontaktdaten direkt zu ihr führen. Doch wer hat ein Interesse daran, den Ruf der 37-Jährigen zu zerstören? Auf der Suche nach dem Schuldigen gerät Lena in höchste Gefahr. Kommt Rechtsanwältin Catherina Hellbach ihr noch rechtzeitig zu Hilfe?
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