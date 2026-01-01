Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Wir stehen zu euch!

SAT.1Staffel 5Folge 33
Wir stehen zu euch!

Wir stehen zu euch!Jetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 33: Wir stehen zu euch!

46 Min.Ab 12

Nora und Martin Bayer haben eine bedürftige Familie bei sich aufgenommen. Doch in ihrer Nachbarschaft scheinen sie sich mit ihrer Hilfsbereitschaft keine Freunde zu machen. Die Anwohner fühlen sich vom ersten Tag an von den "Asozialen" gestört. Als Unbekannte einen Brand vor dem Haus legen und androhen, noch weiter zu gehen, reicht es den Bayers. Gemeinsam mit Anwalt Bernd Römer wollen sie herausfinden, wer und was hinter der üblen Hetze steckt.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 5 Staffeln und Folgen