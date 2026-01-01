Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anwälte im Einsatz

Polizistin zwischen den Fronten

SAT.1Staffel 5Folge 34
Polizistin zwischen den Fronten

Polizistin zwischen den FrontenJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 34: Polizistin zwischen den Fronten

46 Min.Ab 12

Polizistin Anke Salomon stellt bei einer Drogen-Razzia ihre eigene Tochter! Die 16-Jährige gesteht: Der Drogendealer ist ihr neuer Freund. Kurz darauf behauptet der, Anke hätte ihm auf dem Nachhauseweg den Arm ausgekugelt. Kann Rechtsanwalt Bernd Römer aufdecken, was der dreiste Drogendealer mit seiner Falschaussage im Schilde führt?

