Polizistin zwischen den FrontenJetzt kostenlos streamen
Anwälte im Einsatz
Folge 34: Polizistin zwischen den Fronten
46 Min.Ab 12
Polizistin Anke Salomon stellt bei einer Drogen-Razzia ihre eigene Tochter! Die 16-Jährige gesteht: Der Drogendealer ist ihr neuer Freund. Kurz darauf behauptet der, Anke hätte ihm auf dem Nachhauseweg den Arm ausgekugelt. Kann Rechtsanwalt Bernd Römer aufdecken, was der dreiste Drogendealer mit seiner Falschaussage im Schilde führt?
