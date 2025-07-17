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Anwälte im Einsatz

Ich werde nicht schweigen!

SAT.1Staffel 5Folge 36vom 17.07.2025
Ich werde nicht schweigen!

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Anwälte im Einsatz

Folge 36: Ich werde nicht schweigen!

45 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12

Die 19-jährige Anna wird von ihrem Schwarm Phil vergewaltigt, doch die Polizei hat große Zweifel an ihrer Glaubwürdigkeit. Phil könnte straflos davonkommen und Anna greift zu drastischen Mitteln, um Phil öffentlich anzuklagen. Anwalt Giorgio Forliano muss eingreifen, bevor Anna sich immer weiter ins Unglück stürzt.

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