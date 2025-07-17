Anwälte im Einsatz
Folge 51: Überstüzte Flucht
45 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12
Eine Polizeistreife stoppt ein gestohlenes Auto. Die Polizisten staunen nicht schlecht, als sie die Diebe stellen: Die Fahrerin ist minderjährig und auf der Rückbank schläft ein fünfjähriger Junge. Rechtsanwalt Giorgio Forliano nimmt sich der kleinen Autodiebin an. Doch das Einzige, was sie ihm verrät: Der Junge schwebt in höchster Gefahr!
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