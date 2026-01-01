Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anwälte im Einsatz

Mein Mann, das unbekannte Wesen

SAT.1Staffel 5Folge 56
Mein Mann, das unbekannte Wesen

Mein Mann, das unbekannte WesenJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 56: Mein Mann, das unbekannte Wesen

45 Min.Ab 12

Janine Kehler ist völlig verzweifelt: Sie versteht nicht, wieso ihr Mann immer aggressiver und jähzorniger wird. Als er bei einer Betriebsfeier einer Frau sogar die Nase bricht und er daraufhin seinen Job verliert, schaltet sie Rechtsanwalt Ralf Vogel ein. Der versucht alles, um seinen Mandanten zu helfen, und entdeckt dabei ein gut gehütetes Geheimnis.

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

