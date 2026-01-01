Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 58
Folge 58: Deine Kinder brauchen Hilfe

46 Min.Ab 12

Eva Mertens hat gleich einen schlechten Start, als sie die Kinder ihres Freundes Matthias kennenlernt. Denn kurz darauf wird ihr eine hohe Summe Geld gestohlen, für die die 34-Jährige bei ihrem Arbeitgeber geradestehen muss. Könnte Matthias' Sohn dahinter stecken? Sie bittet Anwalt Bernd Römer, ihr zu helfen. Der stößt bald auf eine große Lebenslüge.

SAT.1
