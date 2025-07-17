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Anwälte im Einsatz

Caro außer Kontrolle

SAT.1Staffel 5Folge 60vom 17.07.2025
Caro außer Kontrolle

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Anwälte im Einsatz

Folge 60: Caro außer Kontrolle

46 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12

Schock für Simone: Ihre 15-jährige Tochter wird nach einem bewaffneten Raubüberfall von der Polizei festgenommen! Angeblich braucht das Mädchen dringend Geld, weil sie erpresst wird. Aber von wem? Und weswegen? Rechtsanwalt Claus Pinkerneil muss all seinen juristischen Spürsinn aufwenden, um hinter Caros Geheimnis zu kommen.

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