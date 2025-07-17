Ausgeknockt und abgezocktJetzt kostenlos streamen
Anwälte im Einsatz
Folge 72: Ausgeknockt und abgezockt
46 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12
Die 17-jährige Auszubildende Lisa Saßmann gerät unter Verdacht, ihren Vorgesetzten Tristan Voigt niedergeschlagen und ausgeraubt zu haben. Rechtsanwalt Niklas Ditberner glaubt an die Unschuld seiner Mandantin. Aber warum ist das Mädchen dann vom Tatort geflohen und untergetaucht? Und wo steckt sie?
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