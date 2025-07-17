Anwälte im Einsatz
Folge 73: Plötzlich Vater
46 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12
Von einer Minute auf die andere ist nichts mehr so wie es war. Vor Christophs Wohnungstür steht eine Frau, überreicht ihm ein dreijähriges Mädchen, das angeblich seine Tochter sein soll, und verschwindet. Plötzlich ist Christoph Papa! Rechtsanwalt Ralf Vogel stößt bei seiner Suche nach der leiblichen Mutter auf unerwartete Probleme.
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