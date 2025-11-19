Appare Ranman
Folge 3: Das Duell
23 Min.Ab 12
Kosame und Appare machen Bekanntschaft mit dem Indianer Hototo, als sie diesen mit vereinten Kräften aus einer Schlägerei retten. Um ihm wieder auf die Beine zu helfen, bringen die beiden den Jungen in ihr Versteck - eine Lagerhalle am Hafen. Als jedoch ein weiterer Rennfahrer in Los Angeles eintrifft und die Unterkunft der beiden Japaner für sich beansprucht, will Appare um ebendiese wetten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick