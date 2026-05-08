Attack on Titan
Folge 23: Abendrot
23 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 16
Die Bürger von Paradis sind in zwei Lager gespalten: Die einen unterstützen Eren und seinen Plan, doch die anderen verurteilen ihn für die verheerende Zerstörung ihrer Heimat und den Tod zahlreicher Mitmenschen. Inmitten des Chaos ist Annie aus ihrem Schlaf erwacht und versucht, zu entkommen ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Attack on Titan
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Abenteuer, Action, Fantasie
Produktion:JP, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 3-4: Crunchyroll & © Season 2-3: VizMediaSwitzerland & © Season 3: Videorechte: Crunchyroll, Bildrechte: Crunchyroll & © Season 3: Videorechte: Crunchyroll, Bildrechte: Hajime Isayama, Kodansha/"ATTACK ON TITAN" Production Committee. All Rights Reserved.