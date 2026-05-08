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Attack on Titan

Abendrot

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 23vom 08.05.2026
Abendrot

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Attack on Titan

Folge 23: Abendrot

23 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 16

Die Bürger von Paradis sind in zwei Lager gespalten: Die einen unterstützen Eren und seinen Plan, doch die anderen verurteilen ihn für die verheerende Zerstörung ihrer Heimat und den Tod zahlreicher Mitmenschen. Inmitten des Chaos ist Annie aus ihrem Schlaf erwacht und versucht, zu entkommen ...

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