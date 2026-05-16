Attack on Titan
Folge 24: Stolz
23 Min.Folge vom 16.05.2026Ab 16
Hanji ist mit dem verletzten Levi in den Wald geflüchtet. Doch die beiden beschließen, nicht einfach wegzulaufen, sondern sich dem Kampf gegen Zeke zu stellen. Sie gehen ein Bündnis mit den Soldaten von Marley ein, die das gleiche Ziel verfolgen. Connie ringt währenddessen mit einer Entscheidung, die seine Mutter betrifft ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Attack on Titan
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Abenteuer, Action, Fantasie
Produktion:JP, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 3-4: Crunchyroll & © Season 2-3: VizMediaSwitzerland & © Season 3: Videorechte: Crunchyroll, Bildrechte: Crunchyroll & © Season 3: Videorechte: Crunchyroll, Bildrechte: Hajime Isayama, Kodansha/"ATTACK ON TITAN" Production Committee. All Rights Reserved.