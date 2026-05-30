Attack on Titan
Folge 26: Verräter
23 Min.Folge vom 30.05.2026Ab 16
Hanji und die anderen sind am Hafen angekommen, der von der Jäger-Fraktion besetzt wird. Sie wollen das Flugboot und die Azumabito beschützen, doch dafür müssen Armin und Connie ihre ehemaligen Freunde verraten ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Attack on Titan
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Abenteuer, Action, Fantasie
Produktion:JP, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 3-4: Crunchyroll & © Season 2-3: VizMediaSwitzerland & © Season 3: Videorechte: Crunchyroll, Bildrechte: Crunchyroll & © Season 3: Videorechte: Crunchyroll, Bildrechte: Hajime Isayama, Kodansha/"ATTACK ON TITAN" Production Committee. All Rights Reserved.