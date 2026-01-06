Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 1: Quadzilla
20 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12
Ihr Weg zur neuesten Auktion führt Allen und Ton an den Strand. Doch Zeit zum Relaxen bleibt ihnen nicht. Sie stürzen sich in den nächsten Bieterwettstreit, weil sie sich in der wohlhabenden Gegend besondere Schätze erhoffen. Und tatsächlich - bereits das erste Lagerabteil wirkt äußerst vielversprechend.
Weitere Folgen in Staffel 2
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