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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Die größte Auktion im ganzen Land

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 13vom 09.01.2026
Die größte Auktion im ganzen Land

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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Folge 13: Die größte Auktion im ganzen Land

20 Min.Folge vom 09.01.2026Ab 12

Eine Waffe aus dem Jahr 1886 zieht die Aufmerksamkeit der "Auction Hunters" auf sich: Früher sollen mit diesem Gewehr Büffel gejagt worden sein. Außerdem steht eine Sammlung elektrisch betriebener Modellautos auf Allens und Tons Auktionsliste.

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