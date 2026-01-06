Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 2: Musik in Allens Ohren
20 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12
Die Auktionsprofis freuen sich auf ihre nächste Auktion. Es handelt sich um einen Geheimtipp, weil in der Hafenstadt Torrance nur selten Versteigerungen stattfinden. Doch dieses Mal muss sich die Veranstaltung herumgesprochen haben, denn Allen und Ton bekommen Konkurrenz von vielen Mitbietenden.
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