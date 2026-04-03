Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 24: Big Sis Ducks Out
20 Min.Folge vom 03.04.2026Ab 12
Allen und Ton müssen sich schweren Herzens von ihrer treuen Mitarbeiterin trennen. Big Sis muss ihren Vater unterstützen und kann deshalb den Laden nicht weiter am Laufen halten. Die Auktionsprofis beschließen, sich mit neuen Waren zu vertrösten. Doch auf der Veranstaltung in Long Beach warten bereits alte Bekannte, die nicht davor zurückscheuen, sich mit ihrer Konkurrenz anzulegen.
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