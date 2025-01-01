Auf Streife - Berlin
Folge 30: Falsche Fährte
46 Min.Ab 12
Die Polizei wird zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fußgänger und einer Inlineskaterin gerufen. Der Fall scheint klar, doch dann führt ein kleiner Augenzeuge die Beamten auf die Spur eines anderen Verbrechens... Auf einem Industriegelände hat eine Joggerin beobachtet, wie eine junge Frau von einem Mann belästigt wird. Den Mann können die Beamten stellen, doch die Frau scheint wie vom Erdboden verschluckt.
