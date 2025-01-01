Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 37
46 Min.Ab 12

Eine aufmerksame Frau ruft die Polizei. Sie hat auf einem Fabrikgelände einen Mann beobachtet, der eine Frau bedroht. Als die Beamten eintreffen, fällt ein Schuss. Die Polizisten werden während einer Streifenfahrt auf zwei betrunkene Männer aufmerksam, die ein Dixi-Klo über den Gehweg schieben und stellen diese zur Rede - und kommen so einer lebensgefährlichen Verantstaltung auf die Spur.

