SAT.1Staffel 1Folge 39vom 26.01.2025
46 Min.Folge vom 26.01.2025Ab 12

Eine Mutter alarmiert die Polizei, weil ihrem Sohn Zigaretten verkauft wurden. Vor Ort stellt sich heraus, dass es sich um Schmuggelware handelt. Doch woher kommt diese? - Der Geschäftsführer eines Möbelhauses ruft die Polizei. Er hat beim Aufschließen seines Ladens einen unbekannten Mann in den Geschäftsräumen entdeckt, der dort zu 'wohnen' scheint. - Die Polizei wird von einer entnervten Frau alarmiert: Ihre Nachbarn verursachen wahnsinnigen Lärm.

SAT.1
