Auf Streife - Berlin
Folge 29: Dieb lässt Kind zurück
46 Min.Folge vom 26.10.2025Ab 12
Die Beamten eilen einer Wirtin zu Hilfe. Ihr wurden die gesamten Tageseinnahmen gestohlen. Doch das ist nicht alles: Es wurde ein Baby unter einem Tisch in ihrer Bar zurückgelassen. Gibt es einen Zusammenhang? - Ein junger Mann meldet den Polizisten einen Diebstahl aus seiner Wohnung. Bald stellt sich heraus, dass er nur virtuell bei einem Onlinespiel beklaut wurde. Er weiß, dass die Polizisten dafür nicht zuständig sind, denn er soll sie sowieso nur ablenken ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick