Auf Streife - Berlin
Folge 28: Karpfen am Spiess
44 Min.Folge vom 01.09.2021Ab 12
Eine Nachbarin hört verzweifelte Schreie in einem Garten und alarmiert die Polizei. Ein Mann drückt einen Jungen immer wieder mit dem Kopf unter Wasser und behauptet, der Junge habe seine wertvollen Koi-Karpfen aus dem Teich gestohlen. - Eine Mutter war mit ihrer Tochter und ihrer älteren, hilfsbedürftigen Nachbarin einkaufen und wird nun von Wachleuten als angebliche Diebin festgehalten. Doch es gibt eine überraschende Wendung.
