Auf Streife - Berlin
Folge 29: Nicht ohne meinen Sohn
45 Min.Folge vom 03.09.2021Ab 12
Eine Verkäuferin wird Opfer einer Reizgasattacke. Einem der Täter gelingt die Flucht. Ein dramatischer Einsatz für die Beamten beginnt, denn das Kind der überfallenen Frau befindet sich in Gefahr. - Ein junger Mann wurde offenbar zusammengeschlagen und ausgeraubt. Die Beamten erfahren bei ihrer Recherche von einem interaktiven Handyspiel. - Die Polizisten befreien eine Touristin, die in ihrem Pensionszimmer von einem Fremden attackiert und sexuell belästigt wurde.
