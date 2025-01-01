Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Berlin

Staffel 3Folge 30
45 Min.Ab 12

Die Polizei wird gerufen, weil Kinder in der Einkaufsstraße betteln, dabei stoßen sie auf ein vermisst gemeldetes Mädchen. - Eine Wahrsagerin wurde mitsamt ihrem Wohnwagen entführt. Die Beamten nehmen die Verfolgung auf. - Eine Mieterin wird in ihrer Wohnung von zwei Männern bestohlen. Was zunächst wie ein dreister Trickdiebstahl aussieht, entpuppt sich als Doppelstrategie einer betrügerischen Drückerkolonne. Die Polizei ermittelt.

