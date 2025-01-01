Auf Streife - Berlin
Folge 30: Kira allein Zuhaus
45 Min.Ab 12
Die Polizei wird gerufen, weil Kinder in der Einkaufsstraße betteln, dabei stoßen sie auf ein vermisst gemeldetes Mädchen. - Eine Wahrsagerin wurde mitsamt ihrem Wohnwagen entführt. Die Beamten nehmen die Verfolgung auf. - Eine Mieterin wird in ihrer Wohnung von zwei Männern bestohlen. Was zunächst wie ein dreister Trickdiebstahl aussieht, entpuppt sich als Doppelstrategie einer betrügerischen Drückerkolonne. Die Polizei ermittelt.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick