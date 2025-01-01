Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Berlin

Der falsche Freund

SAT.1Staffel 3Folge 31
44 Min.Ab 12

Die Polizisten werden zu einem Schulgelände gerufen. Ein Kind hat beobachtet, wie die Schwester seines Mitschülers in ein Auto gezerrt wurde. Als Beweis hat er ein Video, das er mit seinem Handy gefilmt hat. Werden die Beamten das Mädchen retten können? - Ein Spielplatz wird zum Einsatzort für die Streife: Ein harmloser Streit zweier Kinder um ein Sandförmchen endete in einer aggressiven Auseinandersetzung zwischen den Eltern.

