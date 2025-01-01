Auf Streife - Berlin
Folge 33: Kunterbunter Kopfsalat
45 Min.Ab 12
Die Polizei wird gerufen, weil ein kleiner Junge seiner Spielgefährtin die Haare abgeschnitten und gefärbt hat. Von den Eltern des Jungen ist nichts zu sehen. - Im Rahmen einer Küchenwaren-Party kommt im Haus Schmuck abhanden. Einzig die Tochter bemerkt es und wählt heimlich den Notruf. - Auf einem Parkplatz vor einer Bogensportanlage will ein Schütze mit gespanntem Bogen einen Jugendlichen davon abhalten, einen Kleinwagen weiter zu zertrümmern.
