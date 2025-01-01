Auf Streife - Berlin
Folge 34: Ärztin in Praxis angegriffen
44 Min.Ab 12
Die Polizei wird in eine Arztpraxis gerufen, wo ein Patient seine Hausärztin bedroht, da diese ihn nicht weiter behandeln will. Als die Beamten eintreffen, nimmt der durchgeknallte Patient gerade die Tochter der Ärztin als Geisel. - Die Polizei wird von einem Wachteam alarmiert, das offenbar in eine Falle gelockt wurde. Ein junger Security-Mann ist verletzt. Ein weiterer versucht zwei Angreifer in Schach zu halten.
