Auf Streife - Berlin
Folge 101: Mit allen Wassern gewaschen
44 Min.Ab 12
Eine Frau wäscht an einem See ihre Kleidung. Als die Polizisten genauer hinsehen, entdecken sie blutige Flecken auf der Wäsche. Woher stammen sie? - Die Beamten staunen, als eine Rikscha, hinter der ein Hochzeitspaar herrennt, gegen einen Baum fährt. Sogleich bittet die aufgebrachte Braut die Polizei um Hilfe. - Auf einem Berliner Wochenmarkt hat ein Fahrradfahrer eine Frau umgefahren. Die Frau fängt plötzlich an zu schreien, allerdings wegen ihres leeren Kinderwagens.
