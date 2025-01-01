Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Heiße Anschuldigung

SAT.1Staffel 4Folge 109
Heiße Anschuldigung

Heiße AnschuldigungJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 109: Heiße Anschuldigung

44 Min.Ab 12

Ein Mann, der sich nur in Unterhose und Trenchcoat bekleidet in der Nähe eines Spielplatzes aufhält, löst einen Notruf aus. Haben es die Polizisten mit einem Perversen zu tun? - Ein Taxifahrer streitet sich mit zwei Frauen, die ihre Fahrt nicht bar bezahlen können. Den Frauen geht es gar nicht ums Geld, sondern um eine verschwundene Teenagerin. - Während einer Fußstreife stoßen die Beamten auf eine Frau, die A4-Blätter aufsammelt - darauf ist sie leicht bekleidet zu sehen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen